Alibeyköy'de kaybolan ve dünden beri haber alınamayan Ece'nin ailesi, genç kadının kaçırıldığını düşünüyor

Eyüpsultan'ın Alibey mahallesinde yaşayan 20 yaşındaki Ece Sömen dün öğle saatlerinde kayboldu. Yüzde 50 zihinsel engeli bulunan Ece'nin ailesi ise genç kadının kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:39
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İstanbul Alibeyköy'de yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engeli bulunan 20 yaşındaki Ece Sömen'den dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor.

Ece'nin son olarak mahalle esnafı tarafından şüpheli bir şahıs ile görüldüğü, bu şahsın daha önce Ece'yi taciz eden erkek olduğu ortaya çıkarken; aile ise arayışını sürdürüyor.

'TACİZ EDEN KİŞİ KAÇIRMIŞ OLABİLİR'

Kayıp başvurusunda bulunan aile üyelerinden ağabey Onurcan Sömen, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Ece'nin kaybolmadan önce birlikte görüldüğü kişinin kardeşini daha önce de taciz ettiğini belirtti.

Şüpheli erkeğin telefon mesajlarının, isminin ve telefon numarasının kendilerinde mevcut olduğunu belirten ağabey Onurcan Sömen, kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.

Öte yandan Twitter'da başlatılan 'Ece Sömen Nerede' etiketiyle yapılan paylaşımlarda çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve kadın örgütleri, emniyeti göreve çağırdı.

Kaynak: BirGün


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