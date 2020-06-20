Alibeyköy'de kaybolan ve dünden beri haber alınamayan Ece'nin ailesi, genç kadının kaçırıldığını düşünüyor
Eyüpsultan'ın Alibey mahallesinde yaşayan 20 yaşındaki Ece Sömen dün öğle saatlerinde kayboldu. Yüzde 50 zihinsel engeli bulunan Ece'nin ailesi ise genç kadının kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.
İstanbul Alibeyköy'de yaşayan ve yüzde 50 zihinsel engeli bulunan 20 yaşındaki Ece Sömen'den dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor.
Ece'nin son olarak mahalle esnafı tarafından şüpheli bir şahıs ile görüldüğü, bu şahsın daha önce Ece'yi taciz eden erkek olduğu ortaya çıkarken; aile ise arayışını sürdürüyor.
'TACİZ EDEN KİŞİ KAÇIRMIŞ OLABİLİR'
Kayıp başvurusunda bulunan aile üyelerinden ağabey Onurcan Sömen, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Ece'nin kaybolmadan önce birlikte görüldüğü kişinin kardeşini daha önce de taciz ettiğini belirtti.
Kardeşim Ece Sömen 19 Haziran Cuma günü öğlen saatlerinden beri kayıp. Kendisinin %50 zihinsel engeli var. Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Alibeyköy Mahallesi (İstanbul-Eyüp) en son görüldüğü yer. #EceSömenNerede #kayıp #emniyet #polis @istanbulbld @EmniyetGM @eyupbelediyesi pic.twitter.com/zubU20btA6— Onurcan Sömen #EceSömenNerede (@Onrsmn) June 19, 2020
Şüpheli erkeğin telefon mesajlarının, isminin ve telefon numarasının kendilerinde mevcut olduğunu belirten ağabey Onurcan Sömen, kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.
Öte yandan Twitter'da başlatılan 'Ece Sömen Nerede' etiketiyle yapılan paylaşımlarda çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve kadın örgütleri, emniyeti göreve çağırdı.
istanbul’un eyüp ilçesine bağlı alibeyköy mahallesi’nde kaybolan ece’den, 24 saati aşkın süredir haber alınamıyor. ailesinin düşündüğü şüpheliler hakkında ifade işlemlerine başlamak ve kamera görüntülerinin deşifresi için alibeyköy emniyet neyi bekliyor? #EceSömenNerede pic.twitter.com/5OJ340CHSc— NAR Kadın Dayanışması (@narkadindayanis) June 20, 2020
İstanbul'da zihinsel engeli bulunan 20 yaşındaki Ece Sömen'den haber alınamıyor. Ece'nin kendisini daha önce taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahıs ile görüldüğü ortaya çıktı.— Kampüs Cadıları (@KampusCadilari) June 20, 2020
Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmalıdır.
Kızkardeşimizi bulmak zorundasınız!#EceSömenNerede pic.twitter.com/cXnwK5qHam
20 yaşında %50 zihinsel yetersizliği olan Ece'den ailesi haber alamıyor!— Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları (@Doku_icinAdalet) June 19, 2020
Gülistan Doku 21 yaşında 167 gündür haber alınamıyor!
Biz kadınlar kaybedildiğimiz, katledildiğimiz bir yaşam istemiyoruz!
Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!#EceSömenNerede#GülistanDokuNerede pic.twitter.com/3S39N8ZBvT
Karakola gidip elimizde şüpheli bir isim var, bununla ilgili işlem başlatın dememize rağmen durumla ilgilenmeyen polis, 'bize işimizi mi öğretiyorsunuz' diyerek neredeyse bizi darp ediyordu. Ece'ye bir şey olursa sebebi şüpheli ilgili işlem başlatmayan polistir!#EceSömenNerede https://t.co/DCbDLm83Tr— İsmail Aydın (@ismaiilaydn) June 19, 2020
#EceSömenNerede | Eyüp, Alibeyköy Mahallesi'nde Ece Sömen isimli 20 yaşında, yüzde 50 zihinsel engeli bulunan bir kadın bugün sabah saatlerinde kayboldu. Kaçırılması da ihtimal dahilinde. Görenlerin ulaşması önem taşımaktadır. pic.twitter.com/JGBYdGmbVx— Demir Leblebi?????? (@leblebi_demir) June 19, 2020
Kaynak: BirGün
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