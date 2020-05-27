Alman derbisinde yere tükürünce!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:15

Bundesliga'nın 28. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın maçında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti.

Signal Iduna Park’ta koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ‘Der Klasiker’i Bayern Münih 1-0’lık skorla kazandı.

Yedek oyuncuların saha kenarında zorunlu maske uygulamasına dikkat ettiği ve ısınma hareketlerinin ardından kenara gelerek tekrar maskelerini taktıkları gözlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında sahalarda görmediğimiz bir an yaşandı. Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi alışkanlık gereği suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdü.

Bu hareketin ardından yardımcı hakem, Fas uyruklu İspanyol yıldıza uyarıda bulundu. UEFA'nın aldığı yeni karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında maçta sahaya tükürmek yasak.

Basın mensupları ile aralarında mesafe bulunan futbolcu ve teknik adamlar kendilerine bir aparat yardımıyla uzatılan mikrofonlarla açıklama yaptı.



