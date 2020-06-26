Almanların yüzde 87'si tatil kararını verdi

26 Haziran 2020 Cuma, 14:17

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı son ankete göre Almanlar arasında koronavirüse yakalanma korkusu azalsa da yüzde 51'lik kesim tatilini evde geçirmeye karar vermiş durumda.

Ankete katılanların yüzde 87'si tatil konusunda kesin kararını verdiğini belirtirken yüzde 12'lik kesim hala kararsız. Tatil planları konusunda kararını henüz vermeyenler arasında daha esnek davranabilen gençlerin ağırlıkta olduğu belirtiliyor. 40 yaşındaki Almanların yüzde 21'i tatil kararını henüz vermediğini kaydetti.

YÜZDE 51 EVİNDE KALIYOR

DW Türkçe'nin haberine göre, kararını verenler arasında 51'lik kesim tatilini kendi evinde geçireceğini, yüzde 35'lik kesim Almanya içinde seyahat edeceğini, yüzde 17'si ise Avrupa ülkelerinden birine gitmek istediğini söyledi. Uluslararası uçuşlardaki kısıtlamalar nedeniyle tatilini Avrupa dışında geçirmeyi planlayanların oranı yüzde 2'de kaldı.

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest dimap'a yaptırılan ankete seçme yaşındaki bin 68 kişi katıldı.

Ankette Almanlara koronavirüsle ilgili korkuları da soruldu. Kendisi ya da bir aile ferdinin koronavirüse yakalanma olasılığından "ciddi şekilde" endişe edenlerin sayısında azalma tespit edildi.

Koronavirüs bulaşmasından korkanların oranı Mart ayında yüzde 55 iken bu oranın yüzde 24'e gerilediği kaydedildi. Ankete katılanların yüzde 75'i, son günlerde bazı bölgelerde yerel bazda artan vaka sayılarına rağmen virüs nedeniye büyük endişe duymadığını bildirdi.