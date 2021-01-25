Almanya koronavirüste riskli ülkeler listesini güncelledi: Türkiye hangi kategoride yer aldı?

25 Ocak 2021 Pazartesi, 18:03

Almanya hükümeti tarafından Türkiye’nin de içinde olduğu koronavirüste riskli sayılan ülkelerin listesi açıklandı. Bugünden itibaren geçerli olacak listede, "en tehlikeli", "yüksek riskli" ve "normal riskli" olmak üzere 3 ayrı kategori yer aldı.

En tehlikeli" olarak tanımlanan ilk kategoride İngiltere, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya yer alırken, aralarında ABD, İsrail, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin bulunduğu 24 ülke "yüksek riskli" ülkeler olarak tanımlandı.

TÜRKİYE KATEGORİ DEĞİŞTİRDİ

Daha önce “yüksek riskli” grubunda yer alan Türkiye, 100 ülkenin yer aldığı "normal riskli" kategorisine alındı. Türkiye ve diğer ülkelerden ülkeye giriş yapanların en geç 48 saat içinde Covid-19 testi yaptırması gerekiyor. Bunun yanı sıra Almanya’ya giriş sonrasında 10 günlük bir karantina süresi gerekiyor.

Almanya'da şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin ilk aşıları tamamlandı. Aşıların tedarikinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle son günlerde eleştirilerin hedefinde olan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılama kampanyasına ek olarak antikor ilaçlarının bu haftadan itibaren üniversite hastanelerine dağıtılacağını duyurdu.

Kaynak: Amerika'nın Sesi











