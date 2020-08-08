Almanya, partnerler için seyahat kısıtlamasını kaldırdı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:55

Alman Hükümeti, evli olmayan çiftlerde yabancı partnerin Almanya'ya seyahatine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bulunanlar Pazartesi gününden itibaren partnerleriyle buluşmak üzere Almanya'ya gelebilecek.

Avrupa Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği seyahat kısıtlamaları çerçevesinde, partnerlerden birinin AB dışında olduğu ilişkilerde aylardır zorunlu ayrılık yaşanıyordu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer bugün seyahat kısıtlamalarının evli olmayan partnerler için kaldırıldığını açıkladı. Seehofer açıklamasında Avrupa Birliği Komisyonu'nun konuyla ilgili aldığı karara dikkat çekti.

AB KOMİSYONU'NUN KARARI

DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB Komisyonu bugün aldığı kararda üye ülkelerden seyahat kısıtlamalarını partnerler için gevşetmelerini istedi. Alınan kararda AB vatandaşlarının ya da AB içinde oturma izni olanların AB dışında ikamet eden partnerlerinin gelebilmesine izin verilmesi istendi. Komisyonun bu kararına sosyal medyada "Aşk, turizm değildir" sloganıyla başlatılan kampanya neden oldu.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİNİN BELGELENMESİ ŞART

Almanya'ya seyahat etmek isteyen partnerlerin vize alabilmesi bazı koşullar dahilinde mümkün olabilecek. Uzun süreli bir birlikteliğin ve daha önce en az bir kere Almanya'da görüşmüş olmanın yetkili makamlara belgelerle ispatlanması şart. İlişkinin ispatı için yurt dışında önceden beraber aynı evde ikamet etmiş olunduğuna dair belgeler sunmak mümkün. Almanya'da ikamet eden tarafın yolladığı davetiye, ilişkinin varlığını belirten ortak bir deklarasyon, daha önce birlikte seyahatleri ya da buluşmaları gösteren pasaport pullarının, seyahat dokümanlarının ve uçak biletlerinin sunulması da seyahat iznini almak açısından önem taşıyor.