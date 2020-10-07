Almanya-Türkiye karşı karşıya
Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesi, hazırlık maçında dünya devi Almanya'nın karşısına çıkıyor.
Almanya ile Türkiye özel maçta Köln'de karşılaşıyor.
Stat: Rhein Energie
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)
Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Neuhaus, Emre Can, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Havertz
Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal
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