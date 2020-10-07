Almanya-Türkiye karşı karşıya

Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesi, hazırlık maçında dünya devi Almanya'nın karşısına çıkıyor.

AA
07 Ekim 2020 Çarşamba, 20:44
Almanya-Türkiye karşı karşıya
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 Almanya ile Türkiye özel maçta Köln'de karşılaşıyor.

Stat: Rhein Energie

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Neuhaus, Emre Can, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Havertz

Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal



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