Almanya’da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor

09 Haziran 2021 Çarşamba, 00:00

Almanya genelinde korona virüs (Covid-19) vakalarının hızla azalması ile birlikte kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Robert Koch Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, ülke genelinde insidans değerleri bugün 22.9 olarak tespit edildi. Bir önceki gün 24.3 olarak belirlenen değer, bir hafta önce de 35.2 olarak açıklanmıştı. Başkent Berlin’de ise günün insidans değeri 24.2 olarak açıklandı. Berlin’de bir gün öncesinin insidans değerleri 26.5’ken, ülke genelinde bütün eyaletlerde 7 günlük insidans değerlerinin 30’un altına düştüğü bildirildi. İnsidans değerlerinin 6 eyalette ise 20’nin altında seyrettiği kaydedildi.

Son verilere göre, Almanya’da bin 204 yeni korona vakası bildirilirken, bir hafta önceki vaka sayısı bin 785 olarak açıklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Almanya genelinde 24 saat içinde koronaya bağlı 140 can kaybı kaydedildi. Bir hafta önce ise 153 kişi ölmüştü. Robert Koch Enstitüsü’ne göre pandeminin başlangıcından bu yana ülke genelinde 3 milyon 702 bin 688 vaka tespit edildi. Bununla birlikte, tespit edilemeyen enfeksiyon vakaları da hesaba katıldığında, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Enfeksiyon kapıp iyileşenlerin sayısı 3 milyon 549 bin 900 olarak açıklanırken, ülke genelinde tespit edilebilen koronaya bağlı ölümlerin 89 bin 384’a ulaştığı bildirildi. Yeni vakaların azalmasıyla hastanelerin yoğun bakım servislerinde de rahatlama olduğu görülürken, bin 796 kişi şu anda yoğun bakım ünitelerinde korona tedavisi görüyor.

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLİYOR

Almanya’da ülke genelinde hızla düşen 7 günlük insidans değerleriyle birlikte salgın önlemleri de paralel olarak gevşetiliyor. Müzeler, tiyatrolar, konser salonları, restoran ve kafeler, barlar, sinemalar, spor salonları, yüzme havuzları geçtiğimiz günlerde tekrar açıldı. Mağaza alışverişlerinde hızlı test zorunluluğu kaldırıldı. Yine restoran ve kafelerin dış mekânlarında hızlı test zorunluluğu kaldırılırken, iç mekânda bazı önlemlerle müşteri kabul edilmesine müsaade ediliyor.

Kapalı alanlarda, aşı karnesini veya 24 saatlik negatif hızlı test belgesini göstermek kaydıyla 100’e kadar kişi etkinlikler için bir araya gelebiliyor. Hatta 11 Hazirandan sonra oteller de bazı önlemler alarak müşteri kabul etmeye başlayacak.

Almanya’da yaz aylarının başlamasıyla hızla düşen yeni bulaşma sayıları, ülke genelinde olumlu bir havanın esmesine neden oldu. İnsidans değerleri böyle düşmeye devam ederse, önümüzdeki haftalarda korona kısıtlamalarında yeni gevşemelerin olacağı tahmin ediliyor.

