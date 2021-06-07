Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan koronavirüs aşısı olma imkanı getirildi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını ve isteyen herkesin Kovid-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece Biontech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti.
Seibert, ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleri ile özel muayenelerde de aşı vurulma imkanı olduğunu kaydetti.
Sputnik'te yer alan habere göre, ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
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