Almanya’dan koronavirüs kısıtlamalarına devam kararı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından alınan Covid-19 tedbirlerini kamuoyuna açıkladı.
Merkel, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, mevcut durumun kısıtlamaların kaldırılmasına izin vermediğini vurguladı. "Salgınla mücadelede şimdi tekrar bir çabaya ihtiyacımız var" diyen Merkel, "Kısıtlamaların 20 Aralık'a kadar uzatılması kararı alındı. Sabır, dayanışma ve disiplin sınaması yaşıyoruz, zor bir zaman olacak" ifadelerini kullandı.
Kısıtlamaların gerekliliğine dikkat çeken ve kısıtlamaların ocak ayı başına kadar uygulanması gerektiğini belirten Merkel, hijyen ve fiziksel mesafe koyma kurallarına sıkı sıkıya uyma, diğer insanlarla gereksiz temastan kaçınma ve mümkün olduğunca evde kalma çağrısında bulundu.
KISITLAMALAR 20 ARALIK’A KADAR GEÇERLİ
Yılbaşı akşamında ailelerin diğer hanelerden 10 kişiye kadar kişiyle bir araya gelmelerine izin verilmeyen kısıtlamalarda alınan önlemlerden bazıları şöyle:
Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.
Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek.
Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya paket servisi yapılabilecek.
Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.
Üniversiteler uzaktan eğitim verecek.
Okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda koronavirüs vakası olan bölgelerde yerel yetkililer ek önlemler alacak.
Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.
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