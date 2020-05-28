Almanya’dan Türkiye uçuşları hakkında açıklama: Türkiye'deki koşullara bakacağız

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:59

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgınına karşı konulan seyahat yasaklarının gevşetilmesiyle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Maas, 15 Haziran’dan itibaren Almanya’dan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine konulan uçuş yasağının kaldırılacağını söyledi.

Açıklamayı, soyal medya platformu Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yapan Maas, AB dışında üçüncü ülkelerle de uçuşların yeniden başlaması için uğraştıklarını kaydederek, söz konusu çalışmaların Türkiye’yi de kapsadığını belirtti.

"TÜRKİYE'DE PLAJLARDA VE OTELLERDEKİ KURALLARA BAKILACAK"

Uçuş yasaklarının kaldırılması kararının Türkiye’deki koşullarla ilintili olduğunu dile getiren Maas, Türkiye'deki plajlarda ve otellerde koronavirüse karşı uygulanan kurallarına, enfeksiyon sayılarına bakacaklarını söyledi.

Maas, seyahatleri tekrar başlatmakla birlikte, yolculuk yapan insanları korumak istediklerini de belirtti. “Türkiye'de çok sıkı önlemler alındığını” ifade eden Maas, hükümet yetkilileriyle seyahat konusunda görüşmelerde bulunacaklarını aktardı.