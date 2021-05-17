Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Geçmiş transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile anılan milli stoper vedasını şu sözlerle duyurdu:

"3 senedir armasını taşıdığım ve onurum,namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi.

Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz.

Göz Göz Göztepe!"

Ayrılık haberini doğrulayan Göztepe Alpaslan'a teşekkür etti.

3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong @Ozturk5Alpaslan pic.twitter.com/5JjQQkftiH