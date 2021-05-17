Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti
Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, İzmir ekibine veda ettiğini duyurdu.
Geçmiş transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile anılan milli stoper vedasını şu sözlerle duyurdu:
"3 senedir armasını taşıdığım ve onurum,namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi.
Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz.
Göz Göz Göztepe!"
Ayrılık haberini doğrulayan Göztepe Alpaslan'a teşekkür etti.
3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong @Ozturk5Alpaslan pic.twitter.com/5JjQQkftiH— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 17, 2021
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