Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, İzmir ekibine veda ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:31
Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti
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Geçmiş transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile anılan milli stoper vedasını şu sözlerle duyurdu:

"3 senedir armasını taşıdığım ve onurum,namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi.

Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. 

Göz Göz Göztepe!"

Ayrılık haberini doğrulayan Göztepe Alpaslan'a teşekkür etti. 


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