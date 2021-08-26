Altay 23 yıl sonra 3’te 3 peşinde
Süper Lig'deki ilk iki maçını kazanan Altay, hafta sonu Fenerbahçe'yi yenmesi halinde ligde 23 yıl sonra üst üste 3 galibiyet almış olacak.
18 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'e 2 galibiyetle başlayan Altay, pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Süper Lig’de 42. sezonunu geçiren siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 1997-98 sezonundan sonra bir ilki başaracak. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u, 2. haftasında ise Alanyaspor'u mağlup eden Altay, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde 23 yıl sonra ligde arka arkaya üç galibiyet almış olacak.
İzmir temsilcisi o sezon iki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 1998’deki son seride siyah-beyazlı ekip Beşiktaş’ı (D) 1-0, Şekerspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni (D) ise 3-1 yenmişti. Altay, o sezonu 7’nci sırada bitirip, bir sonraki sezon ülkemizi Intertoto Kupası’nda temsil etmişti.
Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Altay, galibiyet serisini Fenerbahçe önünde sürdürerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanları basına kapattı. Siyah-beyazlı takımın motivasyonunu korumak isteyen deneyimli teknik adamın öğrencilerinin performansından memnun olduğu öğrenildi.
Fazla forma şansı bulamayan futbolcuların da idmanlarda çok hırslı olduğu ve Mustafa Denizli’nin gözünü girmek için forma savaşı verdiği ifade edildi. Björkander’in iyileştiği Altay’da eksik yok.
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