Altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle açtı ve gram altının fiyatı 453,60 liradan, çeyrek altın ise 724,00 liradan işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:47
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Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişin ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle açtı ve gram altının fiyatı 453,60 liradan, çeyrek altın ise 724,00 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 453,60 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.887,31 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS

Çeyrek altın: 743,40 Lira

Yarım altın: 1.482,20 Lira

Gram altın: 442,97 Lira

Cumhuriyet altını: 2.956,50 Lira


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