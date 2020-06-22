Altın fiyatları son 1 ayın zirvesinde

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:09

Dünyanın birçok noktasında artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle salgında ikinci dalganın ekonomileri etkileyip etkilemeyeceği yönünde soru işaretleri piyasalardaki belirsizliği destekliyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları yeni haftaya yatay başladı. Asya'da birçok ülke borsaları artıda olsa da yükselişler çok sınırlı seyrediyor. ABD vadelilerindeki artılar da yüzde 0.2 seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde ise dolar/TL 6.84, euro/TL 7.66 düzeyinden haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Son altın fiyatları ise şöyle:



Gram Altın Fiyatı

385,14 TL



385,96 TL

Spot Altın TL/Gr Fiyatı

385,52 TL

385,58 TL

Altın/Ons ($) Fiyatı

1.742,28 TL

1.745,46 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

616,83 TL

630,42 Tl

Cumhuriyet Altını Fiyatı

2.467,33 TL

2.513,98 TL

Yarım Altın Fiyatı

1.229,81 TL

1.260,84 TL