Altın fiyatlarında son durum

14 Eylül 2020 Pazartesi, 10:34

Geçen hafta ortasında yükselmeye başlayan ve haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı yeni haftanın başında bu düzeyin altına geriledi.

GRAM ALTIN

Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 468,95 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 466,23 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.58 karla başladı.

ÇEYREK ALTIN

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 771,40 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 763,00 lira olarak güne başladı

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

GRAM ALTIN

Alış: 466,12

Satış: 466,23

ATA ALTIN

Alış: 3.117,80

Satış: 3.133,90

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.098,00

Satış: 3.145,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

ALTIN VE GÜMÜŞTE GERİ ÇEKİLME VAR

İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar raporunda, altın ve gümüşte geri çekilme eğiliminin ağır bastığına işaret edilerek, şöyle denildi;

"Destek seviyelerine yakın seyreden metallerde hafif değer kayıplarıyla kapanış gerçekleşti. Altın 1,942 ve gümüş 26.77 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Altında 1,900 ve gümüşte 26 seviyeleri en yakın destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.