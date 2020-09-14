Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında 14 Eylül rakamları belli oldu.İşte altın fiyatlarında son durum..
Geçen hafta ortasında yükselmeye başlayan ve haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı yeni haftanın başında bu düzeyin altına geriledi.
GRAM ALTIN
Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 468,95 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 466,23 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.58 karla başladı.
ÇEYREK ALTIN
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 771,40 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 763,00 lira olarak güne başladı
TAM ALTIN
Alış: 2.992,38
Satış: 3.050,28
GRAM ALTIN
Alış: 466,12
Satış: 466,23
ATA ALTIN
Alış: 3.117,80
Satış: 3.133,90
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 3.098,00
Satış: 3.145,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.513,40
Satış: 1.533,00
ALTIN VE GÜMÜŞTE GERİ ÇEKİLME VAR
İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar raporunda, altın ve gümüşte geri çekilme eğiliminin ağır bastığına işaret edilerek, şöyle denildi;
"Destek seviyelerine yakın seyreden metallerde hafif değer kayıplarıyla kapanış gerçekleşti. Altın 1,942 ve gümüş 26.77 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Altında 1,900 ve gümüşte 26 seviyeleri en yakın destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
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