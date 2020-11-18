Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.098,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 12:41
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:



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