Altın İskender Welcome to Chechnya’nın

29 Mayıs 2020 Cuma, 11:17

22. Selanik Belgesel Festivali’nin büyük ödülü Altın İskender’i Amerikan yapımı Welcome to Checnya (David France/ABD) aldı. Özel Jüri Ödülü, Romanya-Finlandiya-Almanya ortak yapımı Acasa, My Home’a (Radu Ciorniciuc) verildi. Etkinlik, 19-28 Mayıs arasında 210 belgeseli Yunanistan’daki izleyicilere çevrimiçi ücretsiz olarak sundu. 72 bin ücretsiz bilet verildi, 113 belgeselin tüm biletleri dağıtıma çıkar çıkmaz bitti.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Marco Gastine (Yönetmen/ Yunanistan), Claire Simon (Yönetmen/ Fransa). Anne Thompson’dan (IndieWire editörü/ ABD) oluşan uluslararası jüri büyük ödül Altın İskender’i (15 bin avro) David France’ın yönettiği ABD yapımı Welcome to Chechnya’ya verdi.

Özel Jüri ödülü (5 bin avro) Radu Ciorniciuc’un Romanya-Finlandiya-Almanya ortak yapımı Acasa, My Home’un oldu.

NEWCOMERS ULUSLARARASI YARIŞMA

Philippe Bellaiche (Yönetmen-yapımcı-görüntü yönetmeni/ Fransa), Catherine Le Clef (Satış temsilcisi/ Fransa), Alexandre O. Philippe’ten (Yönetmen/ ABD-İsviçre) kurulu Newcomers jürisi, 8 bin avro’luk Altın İskender ödülünü Janna Ji Wonders’ın yönettiği Walchensee Forever’a (Almanya) verdi.

Newcomers’ın Özel Jüri ödülü (3 bin avro) Lady Time’ın (Elina Talvensaari/ Finlandiya) oldu.

FİLM FORWARD ULUSLARARASI YARIŞMA

Gürcan Keltek (Yönetmen/ Türkiye), Maria Tsantsanoglou (Sanat tarihçisi / Yunanistan) , Edouardo Williams’tan oluşan Film Forward jürisi, The Year of the Discovery’ye (Luis Lopez Carrasco/ İspanya) Film Forward Altın İskender ödülünü (3 bin avro) verdi.

DENİZ KIZI ÖDÜLÜ

Selin Murat (Montreal Uluslararası Belgesel Festivali Programcısı, yapımcı/ Türkiye), Manolis Kranakis (Film eleştirmeni/ Yunanistan), Debra Zimmerman’dan (Women Makes Movies’in yardımcı yönetmeni /ABD) kurulu Deniz Kızı jürisi, Welcome to Chechnya’yı ( David France/ ABD) LGBTQ haklarını en iyi temsil eden belgesel seçti.

Stéphane Riethauser’in Madame (İsviçre) filmine Özel Mansiyon verdi.

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Kostas Dimos (Program yönetmeni/Yunanistan), Aris Fatouros (Yönetmen, program danışmanı/ Yunanistan), Vassilis Douvlis’ten (Yönetmen/ Yunanistan) kurulu İnsan Hakları jürisi, Katja Hogset, Margreth Olin ile Espen Wallin’in ortaklaşa yönettiği The Self Portrait’i (Norveç) en iyi belgesel seçti.

YUNAN FİLM MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Costas Ferris, Konstantinos Frangopoulos ve Iliana Zakopoulou’dan oluşan Yunan Film Merkezi seçici kurulu, Yannis Karpouzis’in Nikos Karouzos-Poems on a Tape Recorder’ını en iyi belgesel (3 bin avro) seçti.

ERT YAYIN ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

ERT Yayın Şirketi, Menios Carayannis’in The Music of Things (Yunanistan) belgeseline 3 bin avro tutarında ödül verdi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ

Ragıp Duran (Gazeteci/ Türkiye), Iliana Danezi (Belgesel yönetmeni/ Gazeteci/ Yunanistan), Marianna Leontaridou (Yunan Uluslararası Af Örgütü üyesi, proje koordinatörü/ Yunanistan), Marianna Economou (Yönetmen/ Yunanistan), Eleni Sideri’den (Makedonya Üniversitesi Balkan, Slav ve Doğu Araştırmaları Bölümü öğretim üyesi) oluşan jüri, Alyx Ayn Arumpac’ın Aswang ( Filipinler-Fransa-Norveç-Katar-Almanya) belgeselini seçti.

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLÜ

Ioanna Papageorgiou (Yunanistan), Andrey Vasilenko (Rusya), Dieter Wieczorek’ten (Fransa) kurulu Uluslararası Film Eleştirmenleri (Fipresci) jürisi uluslararası yarışma bölümündeki Welcome to Chechnya’yı en iyi uluslararası , The Music of Things’i (Menios Carayannis) en iyi ulusal belgesel seçti.

WIFT ÖDÜLÜ

Antoinetta Angelidi (Yönetmen), Olga Malea (Yönetmen), Rea Wallden’dan (Film teorisyeni) oluşan WIFT (Film ve Tv’de Çalışan Kadınlar) jürisi, Katerina Patroni’nin The Fourth Character’ini en iyi belgesel seçti.

GENÇLİK ÖDÜLÜ

Selanik Aristoteles Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi, Good Morning Mr.Fotis’i (Dimitra Kouzi) en iyi ulusal belgesel seçti. Iakovos Panourgias ile Nikos Voulgaris’in ortaklaşa yönettiği In-mates’e Özel Jüri ödülü verdi.