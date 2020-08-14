Altın işlemleri Kapalıçarşı kuru ile resmi kur arasındaki farkı açtı

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:44

İstanbul'ın tarihi ticaret merkezinde iki haftadır yapılan yoğun altın işlemleri, fiziki dolar banknotlarının fiyatı ile resmi kur arasındaki farkı 18 yılın en yüksek seviyelerinden birine taşıdı.

Altın işlemleri için gösterge sayılan Kapalıçarşı'da alım satım yapanlar genellikle işlemlerde nakit uzlaşma yapıyorlar. Veri sağlayıcı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri ve Bloomberg'ün hesaplamalarına göre dolar arzının yetersiz kalmasıyla birlikte, pazardaki dolar banknotlarının maliyeti ile piyasadaki kur arasındaki prim geçen ay en azından 2002 yılından beri en yüksek seviyeye tırmandı. Bu hafta ise aradaki fark sıfıra yaklaştı.

Ons altın fiyatlarının Ağustos ayında 2 bin dolar ile rekora yükselirken TL'nin tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte Kapalıçarşı'da alım satım yapanlar müşterilerin artan altın talebini karşılamak için fiziksel doların fiyatını yükseltmeye başladılar.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Troy Precious Metals Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Taşdelen, "Kapalıçarşı'da nakit sıkışıklığı oldu. Dolar talebinin artması ve altının sıçramasıyla birlikte bu yeni bir sıkışıklık yarattı. Döviz büfelerindeki marjlar arttı." dedi.

Dolar, geçen 30 gün boyunca küresel döviz piyasalarındaki kura kıyasla yüzde 0.83 daha pahalı el değiştirdi.