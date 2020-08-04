Altın yine rekor tazeledi
Pandemiye ilişkin ikinci dalga endişeleri ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, dün rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.
Dolar/TL’de de yükseliş sürdü ve kur 7 lira sınırına dayandı. Dün güne 1.983,20 dolardan başlayan altının onsu, yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Geçen haftaki rekoru ise 1.983,00 dolar idi.
Geçen haftayı yüzde 0.73 kazançla 443.15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da, dün uluslararası piyasalarda 446.06 lirayla rekor seviyeyi gördü. Öte yandan, bayram dolayısıyla yurtiçi piyasalar kapalı olmasına karşın uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde dolar/TL kuru 6.9990 düzeyine ulaştı.
Günün ilk bölümünde 6.9998 ile en yüksek seviyeyi gören dolar/TL, öğleden sonra 6.97 düzeyinde dengelendi.
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