Altınordu - Yılport Samsunspor: 1-0
TFF 1. Lig play-off'unda Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Altınordu, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Hüsamettin 84’üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, Samsunspor’un 90+1’inci dakikada Gökhan Alsan’la kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Erhan gole izin vermedi.
21’inci dakikada konuk ekipten Erkam’ın sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
33’üncü dakikada Samsunspor’un sağdan kazandığı kornerde Yasin’in ortasında Veli kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Erhan’ın kucağında kaldı.
43’üncü dakikada Altınordulu Oğulcan’ın ceza sahasına doldurduğu topa Ahmet İlhan gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
49’uncu dakikada Altınordu öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta Metehan ceza sahasına ortaladı, savunmadan seken topa arka direkte Yusuf Yalçın ayak koydu: 1-0.
56’ncı dakikada sağdan Yasin’in kullandığı kornerde Savicevic kafayı vurdu, kaleci Erhan uzanarak golü önledi.
59’uncu dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet İlhan’ın vuruşunda kaleci Nurullah gole izin vermedi.
84’üncü dakikada Altınordulu Hüsamettin, Savicevic’e yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
89’uncu dakikada Samsunsporlu futbolcular, Altınordulu Ufuk’un kendi ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulununca hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonu VAR sistemiyle inceleyerek beyaz noktayı gösterdi.
90+3’üncü dakikada Gökhan Alsan’ın kullandığı penaltı vuruşunda Altınordu kalecisi Erhan, sol köşesine giden topu uzanarak çeldi. Altınordu müsabakayı 1-0 kazandı.
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