Amatörlerden Cumhurbaşkanı'na: 'Ligleri başlatın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör sporcuların sorunlarını dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesinde amatör sporcularla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Pandemiden dolayı maçların 10 aydır oynanmadığını belirten sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız" dedi.
Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu ise "Biz Türkiye genelinden geldik. Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk" diye cevap verdi. Amatörler Erdoğan'a 11 aydır maç yapmamaktan yakındılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.
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