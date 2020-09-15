Amazon Prime artık Türkiye'de

15 Eylül 2020 Salı, 11:47

Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7.90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil.

Söz konusu abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar hızlı kargo ve ertesi gün teslimat gibi seçeneklerden yararlanabiliyor.

Ayrıca üyeler Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor. Türkiye'deki kullanıcılar ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Benzer bir özellik geçtiğimiz dönemde Netflix tarafından iptal edilmiş, daha sonra bir dönem ücretsiz olan 30 günlük deneme dönemi için 1.99 TL ücret talep edilmişti.

Şirkete yakın kaynaklara göre, şirket Amazon Basics ürünlerini yakında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

Amazon Prime, abonelere neler sunuyor?

Hızlı ve ücretsiz teslimat

Amazon tarafından aktarılan bilgiye göre aşağıda listelenen şehirlerden herhangi birinde yaşayan Prime aboneleri, geçerli ürünlerde minimum sipariş tutarına ulaşma ihtiyacı duymaksızın ücretsiz kargo ve ertesi gün teslimat avantajlarından faydalanabilecekler.

Amazon’un ertesi gün teslimat avantajı sunduğu şehirler:

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Kocaeli

Eskişehir

Antalya

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Burdur

Isparta

Kütahya

Manisa

Sakarya

Yalova

Düzce

Afyon

PRIME VIDEO

Prime Video ile hem Amazon Originals yapımları hem de Prime Video kütüphanesinde bulunan diğer dizi ve filmler yüksek görüntü kalitesiyle izlenebilir. Türkçe altyazılı olarak sunulan içerikler akıllı telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyonda ister o an, ister indirip daha sonra izlenebilir.

FIRSATLAR

Amazon Prime aboneleri, sadece sınırlı süreliğine geçerli olan Bitmeden Yakala Fırsatları'na standart kullanıcılardan 30 dakika önce erişme imkanı yakalıyorlar. Prime aboneleri, benzer şekilde Günün Fırsatları’nı da standart abonelerden önce görüntülüyorlar. Ayrıca Amazon Prime abonelerine özel indirim ve fırsatlar da sunuluyor.

PRIME GAMING

Prime Gaming ya da eski ismi ile Twitch Prime ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlarda ek içeriklere ulaşılabilir, ayrıca her ay desteklemek istenilen bir Twitch yayıncısına abone olunabilir ve sunulan ücretsiz oyunlara erişilebilir.

Kaynak: Sputnik, webtekno.com