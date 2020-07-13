Amerikan takımının adından 'ırkçı' ifade çıkarıldı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:27

Uzun süredir ırkçı bir ifade olan 'redskins' (kızılderili) ifadesini isminde geçirdiği için eleştirilen ABD NFL ekibi Washington Redskins, sponsorlarından gelen baskıların da neticesinde ismini ve logosunu resmen değiştirme kararı aldı. Belirlenen yeni isim henüz açıklanmadı.

NFL ekiplerinden Washington Redskins, resmen ismini değiştirme kararı aldı. Yerli Amerikalılar için kullanılan ve ırkçı bir ifade olarak görülen “redskins” (kızılderili) ifadesini isminde geçirdiği için uzunca bir süredir eleştirilerin odağında olan kulüp nihayet beklenen adımı attı.

Eleştirilere rağmen takımın sahibi Dan Snyder, ismi değiştirmeye yanaşmazken Snyder’in kararında değişikliğe gitmesine sebep olarak sponsor baskısı gösterildi. ABD’de son zamanlarda yaşanan olaylar doğrultusunda, takımın stadyumunun isim haklarına sahip olan FedEx, Washington ekibinden ismin değiştirilmesini talep etti.

Bu talep üzerine kulüp 3 Temmuz’da bir inceleme başlattı ismin gözden geçirileceğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Gözden geçirme süreci 13 Temmuz’da sona erdi, isim ve logo değişikliği yönünde bir karar çıktı. Washington temsilcisinin yeni adı ve logosu şimdiden merak konusu oldu.

Kulüp 1933’ten bu yana önce Boston Redskins 1937’den itibaren ise Washington Redskins olarak faaliyet gösteriyordu.