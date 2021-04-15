Amin Maalouf Fransız Akademisi'nde

15 Nisan 2021 Perşembe, 12:21

Yiğit Bener’in sunumuyla gerçekleşecek olan Edebiyat Salonu’nda Amin Maalouf’a, eserlerini Türkçe’ye kazandıran çevirmen ve yazar Ali Berktay da eşlik edecek.

Fransız Akademisi'nin 2011'den beri üyesi olan Fransız-Lübnanlı romancı ve gazeteci Amin Maalouf, 1993 yılında aldığı Goncourt ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülle taçlandırıldı.

Eserleri Türkiye'de giderek artan sayıda sadık bir okur kitlesi tarafından takip edilen Maalouf, son romanı Empedokles’in Dostları ve denemesi Uygarlıkların Batışı ile halihazırda büyük bir başarı kazanmış durumda. Bu iki eser çerçevesinde ve merkezinde birden fazla kimlikle bağlantılı çatışmaların yer alacağı bu fikir tartışmasını her zaman olduğu gibi yazar Yiğit Bener sunacak.

Amin Maalouf 1949’da Lübnan’da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976’dan beri Paris’te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maalouf, bugün vaktinin çoğunu kitap yazmaya ayırmaktadır.

* Etkinlik, Zoom üzerinden Türkçe simültane çeviri ile gerçekleşecek. Kayıt olmak için buraya tıklayınız.