Anadolu Efes, son saniyede teslim!
Euroleague’in 9’uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih’e 74-71 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Artem Lavrukhin
ANADOLU EFES: Shane Larkin 13, Chris Singleton 2, Tibor Pleiss 19, Sertaç Şanlı 2, Adrien Moerman 9, Vasilije Micic 12, James Anderson 7, Krunoslav Simon 7, Doğuş Balbay, Erten Gazi
BAYERN MÜNİH: Nick Weiler-Babb 8, Wade Baldwin 15, Jalen Reynolds 14, Vladimir Lucic 7, Nihad Dedovic 10, Paul Zipser 12, Zan Sisko 4, Leon Radosevic 4, Tj Bray, Jajuan Johnson, Malcom Thomas, Diego Flaccadori
1'İNCİ PERİYOT: 23-22
DEVRE: 37-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50
5 FAUL ALAN: Nick Weiler-Babb (Bayern Münih)
THY Euroleague’in 9’uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih’e 74-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skoreri attığı 19 sayı ile Anadolu Efes’ten Tibor Pleiss oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 4’üncü mağlubiyetini yaşarken, Bayern Münih 7’nci galibiyetini aldı.
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