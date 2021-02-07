Anadorian konseri CRR YouTube kanalında
Anadorian, CRR YouTube kanalında yayımlanan konserle dinleyiciyle buluştu. Konser bir hafta boyunca YouTube'da izlenebilecek.
Geleneksel tek sesli müziğin yanına kendi armonik ve düzenleme anlayışıyla günümüz tınılarını da misafir eden Anadorian Grubu, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu YouTube kanalından yayınlanan konserle müzikseverlerle buluştu.
Bağlamada Mazlum Çimen’in, piyanoda Tuluğ Tırpan’ın, saksafonda Çağdaş Oruç’un, bas gitarda Eylem Pelit’in ve davulda Volkan Öktem’in yer aldığı grup geleneksel repertuarlarının yanı sıra kendi eserlerinin de değişik yorumlarını sergilediler.
5 Şubat akşamı yayınlanan konser, bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.
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