Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

19 Haziran 2020 Cuma, 00:45

Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın uzun tutukluluk başvurusunda oybirliği ile ihlal kararı verdi.

Tutukluluğun makul süreyi aştığını ve tutukluluk incelemesinin yapılmadığı kararını verdi. Anayasa'nın 19. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme 50 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Karar bilgi için Ankara 19 ACM'ye gönderildi.

TAHLİYE EDİLMEYECEK

Karara rağmen Demirtaş, başka bir soruşturma kapsamında tekrar tutuklandığı için tahliye edilmeyecek.





Demirtaş, serbest bırakıldığı gün şüphelisi olmadığı bir soruşturma kapsamında tekrar tutuklandığı için bu karar tahliyesini sağlamıyor. İHAM'ın ihlal kararının etkisiyle AYM, tutukluluğun hukukiliğiyle ilgili başvuruda görmezden geldiği noktalara dayanarak vermiş ihlal kararını. — Benan Molu (@BenanMolu) June 18, 2020

EREN ERDEM İÇİN DE HAK İHLALİ KARARI

Yüksek Mahkeme, CHP'li Milletvekili Eren Erdem için de hak ihlali olduğuna hükmederek, 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.