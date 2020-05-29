Anayasaya aykırı olmasına rağmen okullarda namaz kılınacak

29 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Valilikler de okulları belirledi. Okul bahçelerinde bugün kılınacak cuma namazı öncesi ve sonrası temizlik ve dezenfeksiyon, ses sisteminin kurulması, minberin oluşturulması görevi ise okul müdürlüklerine verildi.



Erkek öğretmenler ise cumaya gelen yurttaşlara kolonya ve mendil dağıtımında görevlendirildi. Cuma namazının okul bahçelerinde kılınacak olmasına ise Eğitim Sen ve Eğitim-İş sendikalarından tepki geldi.

Sendikalar tüm inançlara eşit uzaklıkta olması gereken okulların bahçelerinde cuma namazı kılınacak olmasının anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan okul bahçelerinin namazlara açılması ve öğretmenlerin göreve çağrılmasına tepki göstererek özetle şunları söyledi: “Cuma namazlarında erkek öğretmenlerin resen görevlendirilmesi ve namaz için okul bahçelerinin kimi il ve ilçelerde kullanılacak olması kamu okullarının kuruluş amaçlarına aykırıdır. Kamu okullarının eğitim ve öğretim faaliyeti dışında kullanılamayacağı son derece açıktır. Öğretmenlerin cuma namazında görevlendirilmesi söz konusu dahi olamaz. Kamu görevlileri kamusal hizmetler dışında görevlendirilemez. Tüm inançlara eşit mesafede olması gereken kamusal alanlar olan eğitim kurumlarına mescit açma zorunluluğu getirilmesinden, üniversite kampuslarına cami inşaatları yapılmasına, dini yapılar ve cemaatlerle imzalanan protokoller eliyle mesleğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı hedef alınarak sınıflarımıza eğitimci olmayan kişilerin girmesinin önünün açılması ve laik ve sosyal hukuk devleti ilkesini hedef alan onlarca uygulamadan bağımsız değildir. Kamusal alanlar olan okullarda tek bir inancı temsil eden etkinlikler uluslararası sözleşmelere de anayasaya da aykırıdır.”

‘İTİBARI ZEDELER’

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, koronavirüs sürecinin başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalışanlarının sürekli olarak uzmanlık ve sorumluluk alanları dışındaki işlerde görevlendirilmek istendiğine dikkat çekerek “Ne yazık ki benzer bir yanlış tutum ile yeniden karşı karşıyayız. Bizler eğitim çalışanının valilikler emrinde ‘joker elaman’ gibi uzmanlık alanı dışında resen bir görevlendirmeyi kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Hangi dini inanç olursa olsun, ister cami, ister kilise ya da havra, öğretmenlerin dezenfektan, kolonya ve peçete tutmak gibi mesleki saygınlık ve itibarını zedeleyecek olan bu tür resen uygulamalara Eğitim-İş Sendikası olarak karşıyız. İbadet için yapılacak olan her türlü hizmette kadrosu ve mali gelirleri MEB ile yarışan Diyanet İşleri Başkanlığı kullanılmalıdır” dedi.