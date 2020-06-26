Android kullanıcılarına uyarı: Bu oyunları telefonunuzdan silin

26 Haziran 2020 Cuma, 09:54

Siber güvenlik uzmanları mobil uygulamalar için uyardı.

Avast araştırmacıları HiddenAds kapsamında yer alan 47 Android oyununun telefonlarda gösterilen istenmeyen reklamlardan sorumlu olduğunu keşfetti.

Aynı açıklamaya göre, söz konusu oyunlar arasında 1 milyon indirilme rakamına ulaşanlar da var.

İşte telefonlardan silinmesi önerilen o uygulamalar ve indirilme rakamları:

Draw Color by Number (1 milyon)

Skate Board – New (1 milyon)

Find Hidden Differences (1 milyon)

Shoot Master (1 milyon)

Spot Hidden Differences (500,000)

Dancing Run – Color Ball Run (500,000)

Find 5 Differences (500,000)

Joy Woodworker (500,000)

Throw Master (500,000)

Throw into Space (500,000)

Divide it – Cut & Slice Game (500,000)

Tony Shoot – NEW (500,000)

Assassin Legend (500,000)

Stacking Guys (500,000)

Save Your Boy (500,000)

Assassin Hunter 2020 (500,000)

Stealing Run (500,000)

Fly Skater 2020 (500,000)

Disc Go (500,000)



