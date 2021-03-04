Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'ya tahliye çıkmadı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eyleminde gözaltına alınarak tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Melih Bulu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere destek olmak amacıyla Kadıköy'de bir eylem düzenlenmiş, protestolar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta yaklaşık 1 aydır cezavinde tutuluyor.
Akyüz ve Delipalta'nın tutukluluk incelemesinde, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Kararın gerekçesinde şunlar dendi:
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!
Video Haberler
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!