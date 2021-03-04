Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'ya tahliye çıkmadı

04 Mart 2021 Perşembe, 17:16

Melih Bulu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere destek olmak amacıyla Kadıköy'de bir eylem düzenlenmiş, protestolar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta yaklaşık 1 aydır cezavinde tutuluyor.

Akyüz ve Delipalta'nın tutukluluk incelemesinde, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kararın gerekçesinde şunlar dendi: