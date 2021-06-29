Ankapark'a dikilen ağaç ve çalı faturası dudak uçuklattı! 'Çılgın proje' denilmişti

29 Haziran 2021 Salı, 09:30

Ankara’da, Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolar maliyetle yaptırılan ancak ilgi çekmeyince harabeye dönüşen Ankapark’ın ağaç ve çalı faturası ortaya çıktı. BirGün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, belediyenin 2016 yılına yönelik faaliyet raporlarına, tesisin arazisi üzerine dikildiği öne sürülen ağaç ve bitkilerin maliyetinin 37 milyon TL olduğu belirlendi.,

“ÇILGIN PROJE”



Birçok sivil toplum kuruluşu ve akademisyenin karşı çıkmasına karşın “Çılgın proje” denilerek 750 milyon dolara yaptırılan Ankapark’a ilişkin yeni bir harcama kalemi daha açığa çıktı. Melih Gökçek başkanlığındaki ABB’nin AKP’li yönetiminin, “Havası daha temiz bir Ankara” hedefiyle ilçelere diktiği ağaçların büyük bölümünün Ankapark arazisi için kullanıldığı ileri sürüldü.

37 MİLYON TL



Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark’a 2016’da 7 bin 417 ağaç ve 1 milyon 844 bin çalı dikildiği savunuldu. Ağaç ve çalı dikiminin maliyeti ise belediyenin resmi kayıtlarına 37 milyon TL olarak geçirildi.

İLÇELER GERİDE KALDI

Ankapark arazisi üzerine 2016 yılında dikildiği belirtilen ağaç sayısının, aynı yıl Ankara’nın 13 ilçesine dikilen ağaç sayısından fazla olması dikkat çekti. Ankapark’a 7 bin 417 ağaç dikildiği belirtilirken Gölbaşı’na 2 bin 300, Mamak’a bin 148, Sincan’a ise 3 bin 156 ağaç dikildiği belirtildi.