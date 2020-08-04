Ankara, ABD’nin SDG ile petrol anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

Suriye’de terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), ABD’li Delta Crescent Energy LLC adlı enerji şirketiyle yaptığı petrol anlaşmasına Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan anlaşmaya ilişkin “Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz” çıkışı yükseldi.

‘DOĞAL KAYNAKLARA EL KOYMA’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’nin, Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle sözleşme imzaladığının basında yer aldığı belirtildi.

YPG/PKK terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.” Şam yönetimi de yapılan petrol anlaşmasına tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, bunun Suriye’nin petrolünü “çalma girişimi” olduğunu ve anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Konunun, geçen perşembe günü ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde gündeme geldiği, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in “SDG’li Mazlum Abdi’nin kendisini bilgilendirdiğini ve Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahalarının modernize edilmek istendiğini” söylediği belirtilmişti.

Graham’ın ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya anlaşmayı destekleyip desteklemediğini sorduğu, Pompeo’nun da “Anlaşma umduğumuzdan biraz daha uzun sürdü ve şimdi uyguluyoruz” yanıtını verdiği aktarılmıştı. Al Monitor’un haberinde, anlaşmanın “Beyaz Saray’ın bilgisi ve teşviki ile imzalandığı”, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’ye konu hakkında bilgi verdiği ve “Ankara’nın olumsuz tepki göstermediği” iddia edilmişti.

HTŞ İLE ÇATIŞMA

Öte yandan Londra merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeybatısında Suriye ordusunun HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplara operasyon düzenlediğini duyurdu. Habere göre çatışmalarda 12 asker, 6 cihatçı öldü. AA’nın haberine göre ise Şam’ın müttefiki Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 7 sivil yaralandı.