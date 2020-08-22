Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs alarmı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:35

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 235 belediye çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir. EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt Öztürk'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayızGenel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir." bilgisini paylaştı.