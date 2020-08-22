Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs alarmı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 235 belediye çalışanında koronavirüs tespit edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 235 belediye çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir. EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt Öztürk'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayızGenel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir." bilgisini paylaştı.
Video Haberler
- Mahalleliden belediyeye övgü
- Darbedilen köylülerin avukatı: Ezerek başarıya ulaştı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkışla karşılandı
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun