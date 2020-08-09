Ankara Valiliği, oranları hatırlatıp uyardı
Ankara Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.
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