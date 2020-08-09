Ankara Valiliği, oranları hatırlatıp uyardı

Ankara Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 20:35
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Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.


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