Ankara Valiliği'nden esnek mesai kararı
Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararı ile Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirledi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.
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