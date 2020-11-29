Ankara Valiliği'nden 'uzaktan eğitim' açıklaması

29 Kasım 2020 Pazar, 14:28

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri

arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında

eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi."