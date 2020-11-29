Ankara Valiliği'nden 'uzaktan eğitim' açıklaması
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri
arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında
eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi."
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