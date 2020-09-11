Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbiri
Ankara Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır."
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