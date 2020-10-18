Ankara Valisi'nden Atatürk'e 'firavun' diyen Pakdil için anma mesajı!

18 Ekim 2020 Pazar, 16:17

Ankara Valisi Vasip Şahin,18 Ekim 2019'da hayatını kaybeden islamcı yazar Nuri Pakdil için anma mesajı yayımladı.

Vali Şahin, Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajında "Türk edebiyatının güçlü kalemi, fikir adamı, üstad #NuriPakdil’i vefatının sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle bilinen Nuri Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu müslümanım diyene” sloganı atmış, “Atatürk’e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.

Pakdil, 2014’te Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” programında da “Değerli arkadaşlar, ben bu değerli toplantımızı bir slogan cümleyle bitirmek istiyorum. Ve slogan cümle biter bitmez de hepinizden yoğun alkış bekliyorum” diyerek sahnede “Yaşasın Şeriat. Yaşasın İslam’ın Evrensel Kardeşliği” sloganı atmıştı.





