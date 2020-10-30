Ankara’da 2 No’lu Baro imzası henüz toplanamadı ama stantları kuruldu

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Ankara Barosu Hukukçu Dayanışması Grubu avukatları, stantlara ilişkin “usulsüz unvan kullanımı" nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Yasalaşan “Çoklu baro” düzenlemesinin ardından İstanbul 2 No’lu Barosu, iki bin imzaya ulaşarak geçen ay kuruluş genel kurulunu yaparken, Ankara’da 2 No’lu Baro için kamu avukatlarından “zorunlu imza” alınmasına karşın, imza sayısı iki bini bulamadı. Henüz tüzel kişilik için yeterli imza sayısına ulaşamamasına karşın, Ankara’daki Sıhhıye, Dışkapı ve Sincan Batı Adliyesi’nde “Ankara 2 No’lu Barosu” stantları kuruldu, adliye koridorlarına kartondan temsiller yerleştrildi. Stantlarda çoğunlukla kurucular kurulu üyeleri ve baroya imza veren avukatlar nöbet tutarak imza çalışmaları yürütüyor.

Hukukçu Dayanışması Grubu avukatları ise, henüz tüzel kişiliğe sahip olmayan bir yapının, stant açmasını eleştirdi. “1924’ten beri Ankara’nın bir tane barosu var, o da Ankara Barosu’dur” diyen avukatlar, “Kartondan baro”, “Ankara 2 No’lu Baro’msu” sözleriyle tepki gösterdi.

SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Hukukçu Dayanışması Grubu avukatları, tüzel kişiliğe sahip olunmadığı halde, kamusal sıfatın üstlenilmesinin suç oluşturacağını savcılığa bildirdi. Dilekçede, yeni baronun kurulması için gereken şartları sıralayan avukatlar, “İki bin imza toplanmadan ve kuruluş işlemleri tamamlanmadan ‘Ankara 2 No’lu Baro’ adı kullanılamaz çünkü henüz kurulmuş bir 2 No’lu Baro yoktur” ifadelerini kullandı. Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunun doğacağını belirten avukatlar, dilekçede şunları kaydetti:

“Barolar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Henüz kurulmayan bir baronun ismiyle adliyelerde stant kurulması bu suça vücut verecektir. Bu amaçla toplanan grubun belki ‘Baro Girişimi’ gibi isimler kullanması düşünülebilir. Ancak şu anda usulsüz bir kamu sıfatı üstlenilmesi mevcuttur. Bu nedenlerle, ‘2 No’lu Baro’ pankart ve amblemleri bulunan stantların, adliyelerde kurulması usulsüz olup başsavcılığınızın bu stantların kurulumuna izin vermemesini talep etmekteyiz.”