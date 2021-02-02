Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışma eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen polis müdahalesini protesto etmek amacıyla Ankara'da toplanan öğrenciler gözaltına alındı. Bazı öğrencilerin polis müdahalesi esnasında yaralandığı görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 14:34
Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışma eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
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Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen polis müdahalesini protesto etmek için Çankaya Belediyesi önüne gelen öğrenciler gözaltına alındı. Bazı öğrencilerin polis müdahalesi esnasında yaralandığı görüntülendi.

ODTÜ Savunulmalı'dır hesabınan yapılan açıklamada, "Kızılay'da Boğaziçi Direnişi'ne destek için toplanan öğrencilere henüz eylem başlamadan polis saldırdı. Gözaltılar var" denildi.



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