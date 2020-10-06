Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.

(DHA)
06 Ekim 2020 Salı, 09:39
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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen 3'ü Bylock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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