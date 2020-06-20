Ankara'da IŞİD operasyonu: 24 gözaltı
Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın IŞİD terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
IŞİD üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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