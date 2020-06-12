Ankara'da sel, can aldı

12 Haziran 2020 Cuma, 11:44

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Özellikle Yenimahalle ve Keçiören ilçesinde alt geçitler ve yollar göle döndü, pek çok araç sular altında kaldı. Apartmanların alt katlarını su bastı.

Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan (25) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.