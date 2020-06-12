Ankara'da sel, can aldı
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan elektrik akımına kapılarak hayatını haybetti.
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Özellikle Yenimahalle ve Keçiören ilçesinde alt geçitler ve yollar göle döndü, pek çok araç sular altında kaldı. Apartmanların alt katlarını su bastı.
Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan (25) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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