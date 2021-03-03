Ankara'da seri sonu!

03 Mart 2021 Çarşamba, 21:39

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligin son sırasında çıkan MKE Ankaragücü, rakibini İbrahim Akdağ (penaltıdan) ve Saba Lobjanidze'nin golleriyle yendi. Galatasaray'ın son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'yla attığı gol yeterli olmadı.

Bu maça kadar son 8 karşılaşmasını üçer puanla kapatan Galatasaray, serisini bu yenilgiyle Ankara'da bıraktı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini 17 Ocak'ta Beşiktaş karşısında almıştı.

Puanı 57'de kalan Galatasaray bir maç fazlasıyla ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon kaleci Fernando Muslera'nın forma giydiği bir maçta ilk kez kaybetti.

MUSTAFA MUHAMMED KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve attığı gollerle dikkati çeken Mustafa Muhammed, MKE Ankaragücü karşısında takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 57. dakikasında İbrahim Akdağ'a orta sahada yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, Muhammed'e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

MKE Ankaragücü, rakibinin galibiyet serisine son verirken kendi 3 puan hasretini de sona erdirdi.

Son galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Puanını 23'e çıkaran MKE Ankaragücü, son sıradan kurtularak 19. basamağa yükseldi.









