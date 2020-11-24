Ankara'ya yürümek isteyen metal işçilerine polis barikatı: Gözaltılar var
Sendika üyesi oldukları için işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan metal işçileri, Gebze'den Ankara'ya yürümek istedi, ancak polis engeli ile karşı karşıya kaldı. Valiliğin "pandemi tedbirleri" kararını gerekçe gösteren polis, yürüyüşe izin vermedi. Aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Sendika üyesi oldukları için işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan Systemair HSK, Özer Elektrik ve Baldur fabrikaları işçileri, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile birlikte Gebze’den Ankara’ya doğru yürüyüş başlatmak istedi, ancak polis yürüyüşe engel oldu.
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Birleşik Metal-İş sendikasının Gebze 1 No'lu Şube binasının önünde bir araya gelen işçilerin yürümesine pandemi gerekçesi ile, valilik kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. İşçiler, polis tarafından çembere alındı. İşçiler yürüyüşe geçmek istediğinde polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı, bu sırada bazı işçilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Burada işçiler adına konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, polisin kendilerini sıkışık bir alanda toplanmaya zorladığını, koronavirüs önlemlerini ihlal edenin emniyet güçleri olduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Bizim derdimiz polis arkadaşlarla değil. Biz haklıyız şu anda. Biz işten atılan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşverenlere karşı bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz haklı olarak yürüyüşümüzü yapmak istiyoruz” diye konuştu.
İşçilerin polis barikatı önündeki bekleyişi ise sürüyor.
Kocaeli Valiliği, işçilerin yürüyüş kararı almasının ardından koronavirüs salgını gerekçesiyle kentte 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etmişti.
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