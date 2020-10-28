Anket firması sahibinden önemli yüzde 30 açıklaması

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Dolar’da yaşanan ani artışın ardından AKP’nin yüzde 30 bandının altına düştüğünü iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 08:36
Anket firması sahibinden önemli yüzde 30 açıklaması
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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Dolar’da yaşanan ani artışın ardından AKP’nin yüzde 30 bandının altına düştüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sencar, “Dolar 8 ? bandını aşarken, iktidar oyları %30 direnç hattını aştı. Forex’çilerin terminolojisiyle; Dolar 8 ? bandını aşarken, iktidar oyları %30 destek hattını kırdı” ifadelerini paylaştı.

İşte o paylaşımlar:


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