Anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
Antalya'da anne ile kızı evde ölmüş olarak bulundu.
Muratpaşa ilçesinde ikamet eden N.A. (52) ile kızı M.D'den (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiğinde anne ve kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A. ile M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne ile kızın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, evin kapı ve pencerelerinin folyoyla kapatıldığı, içerde gaz kokusu olduğu tespit edildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Haberler
- Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı
- Psikolog Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu!
- Eski ilçe başkanı evinde ölü bulundu
Video Haberler
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor