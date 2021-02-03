Antalya-Beşiktaş karşı karşıya

Süper Lig'in önemli maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 18:51
Antalya-Beşiktaş karşı karşıya
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Süper Lig'in önemli maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

9. dakikada Ljajic vurdu, kaleci Boffin çıkardı.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri (K), Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, Nkoudou, Aboubakar


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