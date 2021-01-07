Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda neler oluyor?

07 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Cezaevi idaresi tarafından tutulan tutanaklarda mahkûmların izolasyon koğuşu gibi COVID-19 önlemlerine uymak istemedikleri için idareyi proteste ettiklerini söylediği yer aldı. Antalya Kapalı ve Açık Cezaevi’nde 5 Ocak günü 6 mahkûm daha cezaevi idaresinin tutumuna karşı intihar girişiminde bulundu.

Kurum idaresi tarafından tutulan tutanakta, “Acil çağrı butonuna basılması üzerine görevli memurlar hükümlülerin bulunduğu odaya girerek ne olduğunu sordu. Hükümlü Necati N’nin revirden verilen ilaçları stok yaparak içtiği, odada kalan diğer tutukluların duruma müdahale ettiğini söyledi. Hükümlü Mesut T. de revirden verilen ilaçları stok yaparak içtiğini söyledi. 112 acil servis çağrılarak yapılan tetkikler sonucunda Necati N., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi” denildi.

KENDİLERİNİ KESTİLER

Aynı gün hükümlü Mesut T’nin hastaneye sevk edilmediği için koğuşta bulunan 4 tutuklu ile kendilerini keserek intihar girişiminde bulunduğu da tutanakta yer aldı. Hükümlüler Mesut T., Sarper K., Umut E., Veli G. ve Akıncan S.’nin kendilerini keserek intihar girişiminde bulunduğu anlatılan tutanakta, “Neden kendilerini kestikleri sorulduğunda; birbirlerine destek olarak hastaneye gitmek için kendilerini kestiklerini beyan etmişlerdir.

Kuruma gelen 112 acil servis personeli hükümlülere neden kendilerini kestiklerini sorduklarında, ‘Amacımız hastane sevk değil, kurumlar arası sevk. Sevk edilmediğimiz sürece böyle eylemlere devam edeceğiz’ demişlerdir” ifadeleri kullanıldı. Mahkûmların, Adalet Bakanlığı’nın belirlediği izolasyon koğuşu gibi COVID-19 önlemlerine uymak istemedikleri için idareyi protesto amacıyla intihar girişiminde bulundukları öğrenildi.