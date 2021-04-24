Antalya-Galatasaray maçında isyan: VAR yok mu VAR?

24 Nisan 2021 Cumartesi, 20:58

MHK'nın güç gösterisi yaparak üst üste Galatasaray'ın maçlarına atadığı hakem Mete Kalkavan'a Sarı-Kırmızılı camia Şener ile Podolski arasındaki pozisyon nedeniyle tepki gösterdi.

Şener'in yaptığı faul sonrası Alman futbolcu bir sonraki pozisyonda Galatasaraylı sağ bekin dizine tekme attı. Ancak hakem pozisyonu sarı kartla cezalandırdı. Galatasaray Kaptanı Muslera başta olmak üzere pozisyonda VAR'a gidilmesini istedi, ancak VAR'dan uyarı gelmediği için Kalkavan a pozisyonu sarı kartla değerlendirdi. Podolski ikinci yarıda ikinci sarıdan kırmızı gördü ve Türkiye'de ilk kez oyun dışı kaldı.

150. MAÇ

Galatasaraylı Donk, Süper Lig'de 150. kez forma giydi. Hollanda'dan Kasımpaşa'ya gelen Donk, oradan da Galatasaray'a transfer olmuştu.